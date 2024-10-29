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В Белорецке простились с погибшим в СВО военнослужащим Андреем Лыткиным

В Белорецке простились с погибшим в СВО военнослужащим Андреем Лыткиным

14:31, 29 окт 2024

В Белорецке состоялись похороны участника специальной военной операции Андрея Лыткина. Информацию об этом распространил руководитель администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Жизненный путь Андрея Владимировича начался в Белорецке в 1963 году. В детские годы семья переезжала сначала в село Тукан, затем обосновалась в селе Ишля. Профессиональное образование он получил в училище № 26 Белорецка, где освоил управление бульдозером и экскаватором.

Военную службу проходил в танковых частях на Дальнем Востоке в качестве механика-водителя. После демобилизации продолжил профессиональную деятельность по специальности в различных регионах. С 2005 года обосновался в селе Улуелга Белорецкого района, где продолжил работать оператором тяжелой техники.

В феврале 2024 года Андрей Лыткин добровольно вступил в ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны. 20 октября при исполнении боевого задания получил смертельные ранения.

Близкие характеризуют Андрея Владимировича как человека открытого, щедрого душой и жизнерадостного, умевшего сплотить вокруг себя людей. По словам главы района, он отличался трудолюбием и мастерством в технической сфере, увлекался историей, особенно периодом Великой Отечественной войны. Решение участвовать в СВО принял осознанно, считая это своим патриотическим долгом.


«Спас своих сослуживцев»: в Башкирии простились с погибшим в СВО добровольцем

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
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