В Башкирии может пойти дождь со снегом

20:58, 29 окт 2024

Октябрь подходит к концу, и погода в Башкирии становится все более непредсказуемой. Синоптики Башгидромета предупреждают о похолодании и осадках в ближайшие дни.

В среду, 30 октября, жителей республики ожидает пасмурная погода с небольшими дождями и мокрым снегом. В отдельных районах возможен гололед. Температура воздуха будет держаться в пределах от 0 до −5 градусов, а при прояснениях столбик термометра может опуститься до −10 градусов. Днем ожидается от +1 до +6 градусов.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока, слабый ночью и умеренный днем.

В четверг, 31 октября, существенных изменений в погоде не ожидается. Сохранятся пасмурная погода, небольшие осадки и прохладные температуры.

Автор: Семен Подгорный