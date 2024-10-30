В Башкирии удивили прогнозом на последний день октября

10:47, 30 окт 2024

В Башкирии метеорологи прогнозируют резкое похолодание, которое принесет с собой не только понижение температуры, но и осадки в виде мокрого снега. Региональное Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей республики о предстоящих погодных изменениях.

По прогнозам специалистов, в ночные часы четверга температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов Цельсия. В отдельных районах, особенно при прояснениях, столбики термометров могут опуститься до -8 градусов. Дневная температура останется в положительном диапазоне, варьируясь от +1 до +6 градусов.

Атмосферные осадки ожидаются локального характера — синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Ветер преимущественно южного и юго-восточного направления сохранит умеренную силу, однако в дневное время возможны порывы.

Автор: Семен Подгорный