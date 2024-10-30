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В Башкирии дали невероятно удивительный прогноз на ноябрь

В Башкирии дали невероятно удивительный прогноз на ноябрь

10:52, 30 окт 2024

В последние дни октября жители Башкирии столкнутся с типичной для поздней осени погодой, характеризующейся околонулевыми температурами и смешанными осадками. Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, регион находится на пороге климатического перехода.

30 и 31 октября метеорологи прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный режим будет варьироваться от -5 градусов ночью (с возможным понижением до -10 градусов в отдельных районах при прояснениях) до +6 градусов днем. На территории республики ожидается умеренный ветер юго-восточного и южного направлений.

Начало ноября принесет незначительное потепление с ночными показателями от -2 до +3 градусов и дневными температурами в диапазоне от 0 до +5 градусов. Специалисты Башгидромета предупреждают об опасности образования гололеда и налипания мокрого снега на линиях электропередач и деревьях. Эти погодные явления обусловлены перемещением атмосферных фронтов из северо-западной части России.

Долгосрочные прогнозы, представленные Гидрометцентром России, указывают на то, что ноябрьские температуры будут соответствовать климатической норме, которая составляет -4,4 градуса.

По данным специалистов Гисметео, на протяжении всего ноября ожидается преимущественно пасмурная погода с частыми осадками в виде дождя и снега. Дневные температуры будут держаться в районе от 0 до -2 градусов, а ночные показатели составят -2…-6 градусов. Устойчивый снежный покров, по прогнозам синоптиков, установится только в конце месяца, когда температура стабильно перейдет в отрицательный диапазон.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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