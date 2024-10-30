В Башкирии удивили прогнозом на последний день октября

20:35, 30 окт 2024

Метеорологи сообщили об ухудшении погодных условий в Башкортостане. Регион ожидает резкое понижение температуры воздуха в сочетании с осадками смешанного характера.

По информации специалистов Башгидромета, в четверг ночью температура окружающего воздуха установится в пределах от -3 до +2 градусов. В отдельных районах при прояснении возможны заморозки до -8 градусов.

Дневные показания термометров будут колебаться от +1 до +6 градусов. На территории региона прогнозируются локальные атмосферные осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Воздушные массы продолжат поступать с южного и юго-восточного направления. Ветер сохранит умеренную силу, однако в дневное время местами возможно усиление порывов.

Автор: Семен Подгорный