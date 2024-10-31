Планируйте отдых заранее: полный список праздничных дней Башкирии на 2025 год

09:16, 31 окт 2024

Министерство труда Башкортостана представило производственный календарь на 2025 год. В документе отражены все праздничные и выходные дни, которые ждут жителей республики в предстоящем году.

Традиционные новогодние каникулы продлятся до 8 января включительно. При этом последний день уходящего 2024 года — 31 декабря — также станет выходным благодаря переносу с 5 января.

Весной отдохнуть жители республики смогут 23 марта и 8 февраля. Дополнительным выходным станет 30 марта — день празднования Ураза-байрама. Майские праздники порадуют продолжительным отдыхом: нерабочими будут 1 и 2 мая, а также 8 и 9 мая. Примечательно, что 2 мая стал выходным в результате переноса с 4 января, а 8 мая — с 23 февраля.

Начало лета ознаменуется празднованием Курбан-байрама 6 июня, а также Днём России 12 июня. Осенью жителей республики ждут длинные выходные в начале ноября: 3 и 4 числа объявлены нерабочими днями. 3 ноября стал выходным благодаря переносу с 1 ноября.

В Минтруде подчеркнули, что в предпраздничные дни рабочее время сокращается на один час. Производственный календарь Башкортостана учитывает как общероссийские праздники, так и региональные особенности, включая мусульманские праздники.

Автор: Семен Подгорный