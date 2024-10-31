В Башкирию нагрянет автомобильная зима

21:17, 31 окт 2024

На Башкирию надвигается автомобильная зима. Башгидрометцентр предупреждает о сложных погодных условиях на дорогах республики в ближайшие дни. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными из-за мокрого снега, перепадов температуры и гололедицы.

1 ноября (пятница): Днем ожидается снег с дождем, температура воздуха от 0 до +5 градусов. Южный ветер, местами порывистый.

2 ноября (суббота): Мокрый снег с дождем сохранится. Ночью температура опустится до -4 градусов, днем повыситчя до +7. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами порывистый.

3 ноября (воскресенье): Снова ожидается слякоть из-за мокрого снега с дождем. Ночью похолодает до -5 градусов, днем температура составит от -2 до +3 градусов. Ветер южный, юго-западный, умеренный, местами порывистый.





Автор: Семен Подгорный