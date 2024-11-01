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Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз

Погода приготовила жителям Башкирии очень неприятный сюрприз

23:03, 01 ноя 2024

В Башкирии синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия на ближайшие выходные.

В субботу, 2 ноября, республику накроют дожди с мокрым снегом. Ночью возможен гололед, а на проводах и деревьях ожидается налипание мокрого снега. Водителям следует быть особенно осторожными из-за гололедицы на дорогах. Ветер южный, юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью составит от +1 до −4 градусов, днем потеплеет до +2…+7 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, погода существенно не изменится. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем на северо-западе республики интенсивность осадков уменьшится. Сохранится вероятность гололеда и налипания мокрого снега. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем −2…+3 градуса.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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