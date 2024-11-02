Погода в Башкирии в праздничные выходные подготовила очень неприятный сюрприз

22:39, 02 ноя 2024

Синоптики Башгидромета предупредили о резком похолодании и снегопадах в Башкирии в ближайшие праздничные дни.

Жителей Башкирии ожидает настоящее погодное испытание в предстоящие выходные. По данным специалистов Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, природа готовит целый коктейль из осадков.

В воскресенье, 3 ноября, ночью регион окажется во власти дождя, который постепенно уступит место снегопаду. Синоптики предупреждают об особой опасности на дорогах - ожидается образование гололедицы.

Осложнить ситуацию может налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температурный режим будет колебаться от +1 до -4 градусов ночью, а днем установится в диапазоне от -3 до +2 градусов. Юго-западный и западный ветер местами усилится до порывистого.

В День народного единства, 4 ноября, погода продолжит демонстрировать свой зимний характер. Местами ожидается небольшой снег. Столбики термометров ночью опустятся до отметок от -1 до -6 градусов, а в отдельных районах при прояснениях воздух может охладиться до -11 градусов. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов.

Автор: Семен Подгорный