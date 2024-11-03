В Башкирии дали непредсказуемый прогноз погоды

22:44, 03 ноя 2024

Синоптики предупредили о резком похолодании и снегопаде в Башкирии на День народного единства

Республиканские метеорологи сообщили о существенном понижении температуры, которое произойдет в Башкирии 4 ноября.

По данным синоптиков, погода будет переменчивой – ожидается облачность с периодическими прояснениями. Территорию региона частично накроют снегопады, правда, их интенсивность останется невысокой.

Западный и юго-западный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду. В ночное время в отдельных районах республики порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки 0...-5 градусов. В районах с прояснениями температура может снизиться до -10 градусов. Днем прогнозируется незначительное потепление: от +1 до -4 градусов.

Региональное управление МЧС предупреждает об ухудшении дорожной обстановки. На некоторых участках автодорог видимость снизится до 1-2 километров из-за осадков. Утром и ночью дымка ограничит видимость до 2-4 километров. Особую опасность представляет вероятность образования гололедицы.

Автор: Семен Подгорный