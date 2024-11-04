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Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии

Уфа, Стерлитамак и Салават лидируют по загрязнению воздуха в Башкирии

12:37, 04 ноя 2024

Гидрометцентр Башкирии зафиксировал опасное загрязнение воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате в сентябре 2024 года.

Тревожные результаты экологического мониторинга обнародовало Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно официальному отчету за сентябрь 2024 года, критическая ситуация с загрязнением атмосферного воздуха сложилась сразу в трех крупных городах республики.

В Уфе специалисты зафиксировали пятикратное превышение допустимых показателей по содержанию сероводорода в воздухе.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Стерлитамаке, где выявлено 20 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Особую обеспокоенность вызывает высокое содержание изопропилбензола – 13 случаев превышения норм. Кроме того, в атмосфере обнаружены повышенные концентрации этилбензола и формальдегида.

Неблагополучная экологическая обстановка отмечена и в Салавате. Здесь зарегистрировано 23 случая превышения допустимых норм, при этом 15 из них связаны с повышенным содержанием этилбензола. Также зафиксированы превышения по изопропилбензолу, сероводороду и фенолу.

В Благовещенске ситуация выглядит менее удручающей: отмечено только три случая превышения норм по пылевому загрязнению. Однако общий уровень загрязненности воздуха оценивается как повышенный.

Единственным относительно благополучным городом оказался Туймазы, где в сентябре уровень загрязнения воздуха оставался низким, а превышений допустимых норм не зафиксировано.

Автор: Семен Подгорный
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