Погода приготовила жителям Башкирии новый сюрприз

21:19, 04 ноя 2024

Синоптики Башгидромета сообщили о прекращении осадков и установлении устойчивой минусовой температуры в регионе.

В ближайшие дни жителей Башкирии ожидает существенная смена погоды. По данным специалистов республиканского Гидрометцентра, регион входит в период устойчивого похолодания.

Климатические изменения начнутся уже 5 ноября. Ночью термометры покажут от нуля до минус 5 градусов, а в отдельных районах при прояснении воздух может охладиться до минус 10 градусов. Дневная температура установится в диапазоне от плюс 1 до минус 4 градусов.

Осадки в виде небольшого снега продолжатся преимущественно в темное время суток. Южные районы республики днем встретят умеренные снегопады. Автомобилистам следует проявить осторожность - местами ожидается гололед.

Во вторник будет преобладать умеренный южный и юго-восточный ветер с усилением в дневные часы, в среду его направление сменится на восточное, а затем на северо-восточное и северное.

6 ноября температурный фон немного понизится. Ночью столбики термометров опустятся до отметок минус 2-7 градусов. Дневные показатели составят от нуля до минус 5 градусов. Снегопады сохранятся, но будут носить локальный характер.

На территории региона установится снежный покров, который удержится благодаря стабильной минусовой температуре.

Автор: Семен Подгорный