В Уфе до лета 2025 года закрыли несколько съездов с проспекта Салавата Юлаева

19:29, 05 ноя 2024

В Уфе на проспекте Салавата Юлаева закроют несколько съездов до июля 2025 года из-за строительства ливневой канализации.

Работы по обновлению инфраструктуры в столице Башкирии внесут существенные коррективы в привычные маршруты горожан. Администрация Уфы сообщила о предстоящих длительных ограничениях движения на одной из ключевых магистралей города.

Временные изменения затронут транспортную развязку проспекта Салавата Юлаева в районе улицы имени города Галле. До 30 июня следующего года будет прекращено движение по временному съезду, а также съездам №5 и №6 в обоих направлениях.

Для удобства автомобилистов организовано движение по альтернативным путям. Транспортный поток будет направлен по съездам №8, №9 и №10. Данная мера связана с необходимостью проведения работ по устройству ливневой канализации.

Изначально ограничения планировались на более короткий срок — с 16 сентября по 31 октября текущего года. Однако масштаб работ потребовал значительного продления сроков.

Городские власти призывают жителей и гостей башкирской столицы заранее планировать свои маршруты с учетом действующих ограничений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: gorodufa