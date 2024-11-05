В Башкирии погода очень сильно удивит

22:01, 05 ноя 2024

Башгидромет прогнозирует в регионе отрицательные температуры и сильные снегопады в начале ноября.

Зима настойчиво стучится в двери жителей Башкирии уже с первых дней ноября. По данным синоптиков, республику ожидает резкое понижение температуры и обильные снегопады.

Особенно непростой окажется среда, 6 ноября. Южные районы республики окажутся во власти интенсивных осадков. При этом северо-западная часть региона останется относительно спокойной зоной. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях: ожидаются метели, образование гололеда и снежного наката на дорогах. Столбики термометров в ночные часы опустятся до отметок -2...-7 градусов, а дневные показатели не поднимутся выше -5 градусов.

В четверг, 7 ноября, осадки несколько ослабнут, но мороз усилится: ночью температура воздуха составит -5...-10 градусов, а в отдельных районах при прояснении может достигать -15 градусов. Дневной максимум не превысит -1...-6 градусов.

Существенных изменений в характере погоды не произойдет и в пятницу, 8 ноября. Метеорологи прогнозируют сохранение аналогичных температурных показателей и снегопады.

Автор: Семен Подгорный