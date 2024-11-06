Повар из санатория «Ассы» героически погиб при выполнении боевого задания на СВО

10:46, 06 ноя 2024

Шестого ноября жители села Ассы проводили в последний путь своего земляка — рядового Вадима Бикбулатова. О церемонии прощания сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

Вадим Гайсарович Бикбулатов появился на свет в 1987 году. С юных лет его привлекало кулинарное искусство, что впоследствии определило выбор профессии. После получения поварского образования он начал работать в местном санатории «Ассы».

Осенью 2022 года Вадим Бикбулатов был призван в рамках частичной мобилизации. За проявленные в ходе специальной военной операции доблесть и отвагу военнослужащий удостоился двух государственных наград — медалей «За боевые отличия» и «За отвагу». Сослуживцы отмечали его исключительную храбрость и готовность прийти на помощь.

При выполнении боевой задачи в апреле 2024 года Вадим получил несовместимые с жизнью ранения. По воспоминаниям главы района Андрея Иванюты, Бикбулатов запомнился окружающим как искренний и жизнерадостный человек.

В память о герое руководитель администрации процитировал запись Вадима из социальных сетей: «Пусть те, кто мне дороги, будут самыми счастливыми».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети