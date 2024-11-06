В Башкирии простились с 21-летним контрактником

15:38, 06 ноя 2024

В Нефтекамске 6 ноября состоялось прощание с погибшим военнослужащим СВО Максимом Жейбо.

Жители Нефтекамска проводили в последний путь участника специальной военной операции Максима Жейбо. Траурное мероприятие прошло в фойе городского Дома культуры, информирует городская администрация.

Судьба связала уроженца Санкт-Петербурга с башкирским городом, где молодой человек получил образование. 18 июня 2022 года, Максим отправился на срочную службу, а осенью того же года принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно опубликованному некрологу, боец получил смертельное ранение 25 июля 2023 года при выполнении боевого задания. На момент гибели Максиму был 21 год.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети