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В Башкирии простились с 21-летним контрактником

В Башкирии простились с 21-летним контрактником

15:38, 06 ноя 2024

В Нефтекамске 6 ноября состоялось прощание с погибшим военнослужащим СВО Максимом Жейбо.

Жители Нефтекамска проводили в последний путь участника специальной военной операции Максима Жейбо. Траурное мероприятие прошло в фойе городского Дома культуры, информирует городская администрация.

Судьба связала уроженца Санкт-Петербурга с башкирским городом, где молодой человек получил образование. 18 июня 2022 года, Максим отправился на срочную службу, а осенью того же года принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Согласно опубликованному некрологу, боец получил смертельное ранение 25 июля 2023 года при выполнении боевого задания. На момент гибели Максиму был 21 год.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск спецоперация Погибшие на Украине
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