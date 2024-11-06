В Башкирии водителей просят быть бдительными из-за сложных погодных условий

20:16, 06 ноя 2024

Главный автоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасных погодных условиях и призвал к максимальной осторожности на дорогах.

В Башкирии резко осложнилась дорожная обстановка. С таким предупреждением выступил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, обратившись к участникам дорожного движения.

Сложные метеорологические условия создают серьезную опасность для автомобилистов. По информации главного автоинспектора, на территории региона наблюдается интенсивный снегопад, в некоторых районах он сопровождается дождем. Температурные колебания способствуют образованию гололедицы и снежного наката.

В связи с этим Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность за рулем.

Как обеспечить безопасность в пути:

• По возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.

• Строго соблюдать скоростной режим.

• Обязательно использовать ремни безопасности.

• Избегать опасных маневров и выезда на встречную полосу.

• Увеличить дистанцию между автомобилями.

Сотрудники ГИБДД круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах и готовы оказать необходимую помощь участникам движения.

Автор: Семен Подгорный