В Башкирии водителей просят быть бдительными из-за сложных погодных условий
20:16, 06 ноя 2024
Главный автоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасных погодных условиях и призвал к максимальной осторожности на дорогах.
В Башкирии резко осложнилась дорожная обстановка. С таким предупреждением выступил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, обратившись к участникам дорожного движения.
Сложные метеорологические условия создают серьезную опасность для автомобилистов. По информации главного автоинспектора, на территории региона наблюдается интенсивный снегопад, в некоторых районах он сопровождается дождем. Температурные колебания способствуют образованию гололедицы и снежного наката.
В связи с этим Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность за рулем.
Как обеспечить безопасность в пути:
• По возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.
• Строго соблюдать скоростной режим.
• Обязательно использовать ремни безопасности.
• Избегать опасных маневров и выезда на встречную полосу.
• Увеличить дистанцию между автомобилями.
Сотрудники ГИБДД круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах и готовы оказать необходимую помощь участникам движения.