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В Башкирии водителей просят быть бдительными из-за сложных погодных условий

В Башкирии водителей просят быть бдительными из-за сложных погодных условий

20:16, 06 ноя 2024

Главный автоинспектор Башкирии предупредил водителей об опасных погодных условиях и призвал к максимальной осторожности на дорогах.

В Башкирии резко осложнилась дорожная обстановка. С таким предупреждением выступил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, обратившись к участникам дорожного движения.

Сложные метеорологические условия создают серьезную опасность для автомобилистов. По информации главного автоинспектора, на территории региона наблюдается интенсивный снегопад, в некоторых районах он сопровождается дождем. Температурные колебания способствуют образованию гололедицы и снежного наката.

В связи с этим Владимир Севастьянов настоятельно рекомендует водителям проявлять максимальную бдительность за рулем.

Как обеспечить безопасность в пути:
• По возможности воздержаться от поездок в сложных погодных условиях.
• Строго соблюдать скоростной режим.
• Обязательно использовать ремни безопасности.
• Избегать опасных маневров и выезда на встречную полосу.
• Увеличить дистанцию между автомобилями.

Сотрудники ГИБДД круглосуточно отслеживают ситуацию на дорогах и готовы оказать необходимую помощь участникам движения.

Автор: Семен Подгорный
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