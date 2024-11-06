Башкирию завалит мокрым снегом

21:26, 06 ноя 2024

Гидрометцентр Башкортостана предупреждает о непрерывных снегопадах и резких колебаниях температуры до конца недели.

Жителям Башкирии следует подготовиться к продолжительному ухудшению погодных условий. По данным республиканского Гидрометцентра, регион накроют непрекращающиеся снегопады, которые продлятся до конца выходных.

7 ноября восточные районы республики окажутся во власти метелей. Синоптики предупреждают об опасности гололедицы, которая может возникнуть практически на всей территории региона.

Ночная температура воздуха составит от -4°C до -9°C, а в отдельных районах при прояснении столбики термометров могут опуститься до -14°C. Дневные показатели не поднимутся выше -2°C…-7°C.

В пятницу, 8 ноября, ночные температуры сохранятся на прежнем уровне. Днем воздух прогреется до 0°C…-5°C.

Существенные изменения ожидаются в субботу, 9 ноября. При сохранении ночных температур в диапазоне -4°C…-9°C, дневные показатели удивят потеплением до -3°C…+2°C. Снегопады могут смениться мокрым снегом.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями жителям республики следует проявлять особую осторожность при передвижении по улицам. Автомобилистам рекомендуется учитывать сложные дорожные условия и возможное ограничение видимости из-за тумана и метели.

Автор: Семен Подгорный