«Забил на все»: Элвин Грей сделал новую татуировку после отмены тура

21:04, 07 ноя 2024

Знаменитый в Башкирии певец Элвин Грей, столкнувшись с проблемами со здоровьем и вынужденной отменой гастрольного тура, решил найти отдушину в творчестве, но не музыкальном, а в искусстве татуировки.

Артист поделился с поклонниками в своем Telegram-канале, что вновь посетил студию в Бугульме, где украсил свою руку новыми «минималистичными и очень смысловыми» рисунками. Несмотря на ироничное заявление «забил на все и набиваю новое тату», Элвин не раскрыл значение новых изображений, оставив простор для догадок своих подписчиков.

Поклонники предположили, что таким образом певец пытается справиться с эмоциональными трудностями.

Напомним, что осенью 2024 года Элвин Грей столкнулся с обострением проблем со слухом, что привело к отмене концертов по настоянию врачей. В настоящее время музыкант сосредоточился на студийной работе и обещает порадовать фанатов новыми треками уже в ближайшие месяцы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети