В выходные Башкирию накроет мокрый снег

23:08, 07 ноя 2024

В Башкирии ожидается неустойчивая погода с резкими перепадами температур. Об этом сообщили специалисты регионального Гидрометцентра, оценивая прогноз на ближайшие дни.

Метеорологи прогнозируют смешанные осадки на протяжении всего уик-энда. Днем снегопады будут сменяться дождями и мокрым снегом.

В пятницу, 8 ноября, термометры покажут ночью от -4 до -9 градусов, а в отдельных районах при прояснении температура воздуха может упасть до -14°C. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов.

Субботний день, 9 ноября, принесет небольшое потепление. Ночью ожидается от -3 до -8 градусов, днем воздух прогреется до отметок от -3 до +2 градусов.

В воскресенье, 10 ноября, температурный режим стабилизируется, установившись в диапазоне от -3 до +2 градусов как ночью, так и днем.

На протяжении всего периода ожидается преимущественно умеренный ветер. Однако в отдельных районах возможны сильные порывы.

Автор: Семен Подгорный