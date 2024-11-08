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В Башкирии объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды

В Башкирии объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды

23:29, 08 ноя 2024

В Башкирии метеорологи объявили оранжевый уровень погодной опасности на субботу. Согласно данным Главного управления МЧС региона, жителям следует подготовиться к сложным погодным условиям.

Синоптики прогнозируют опасное сочетание природных явлений. Регион окажется под влиянием активного циклона, который принесет с собой комплекс неблагоприятных метеорологических условий. Ожидается выпадение смешанных осадков: снег будет постепенно переходить в дождь, а в отдельных районах возможен ледяной дождь.

9 ноября ожидается усиление ветра. Его скорость достигнет 15-20 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут усилиться до штормовых значений — 25-27 метров в секунду. Такие погодные условия могут привести к обрыву линий электропередач и падению деревьев.

Температурный режим также будет неустойчивым. Ночью столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов Цельсия, при этом в юго-восточных районах похолодает до -12°C. Дневные температуры будут колебаться от -2 до +3 градусов, что создаст условия для образования гололедицы на дорогах.

На автомагистралях ожидаются снежные заносы и снежный накат. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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