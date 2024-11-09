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В Башкирии простились с многократно награжденным военным, погибшим на СВО

В Башкирии простились с многократно награжденным военным, погибшим на СВО

08:38, 09 ноя 2024

В Белорецком районе Башкирии простились с Алмасом Гизатуллиным, погибшим при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Церемония прощания прошла в деревне Кагарманово, сообщают региональные власти.

Военная карьера Гизатуллина началась в 2007 году в Карачаево-Черкессии, где он проходил контрактную службу до 2010 года. Последующий этап его профессиональной деятельности был связан с инженерными войсками в Алкино, где он служил с 2013 по 2016 год. В сентябре 2022 года опытный военнослужащий был мобилизован для участия в специальной военной операции.

За время службы Алмас Гизатуллин проявил исключительные профессиональные качества, что подтверждается многочисленными государственными наградами. Среди них: медаль «За боевые отличия», медаль «За отвагу», медаль Шаймуратова, медаль «За освобождение Донбасса», а также специальная медаль воинской части. Несмотря на полученные два ранения, военнослужащий продолжал выполнять свой долг.

22 сентября 2024 года Алмас Гизатуллин погиб получив смертельное ранение.

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Автор: mybashkortostan.ru
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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