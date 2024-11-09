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Росстат: Башкирия вошла в число лидеров по росту смертности в ПФО

Росстат: Башкирия вошла в число лидеров по росту смертности в ПФО

21:04, 09 ноя 2024

В России наблюдается тревожная тенденция роста смертности населения, свидетельствуют последние данные федеральной службы государственной статистики. Анализ демографических показателей за первые три квартала 2024 года выявил существенные различия между регионами страны.

По информации Росстата, за январь–сентябрь 2024 года количество летальных исходов в стране достигло 1 362 342 случая. Эксперты отмечают увеличение показателя на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Республика Башкортостан демонстрирует одну из наиболее тяжелых ситуаций в Приволжском федеральном округе. Статистика показывает, что за девять месяцев текущего года в регионе зафиксировано 38 112 смертей (рост на 7% относительно прошлогодних данных).

В целом по ПФО наблюдается превышение среднероссийских показателей — уровень смертности вырос на 5,5%. Самая сложная ситуация зарегистрирована в Ульяновской области, где прирост составил 8,9%.

На этом фоне выделяется позитивная динамика в пяти субъектах Российской Федерации. Ленинградская, Мурманская и Новгородская области, а также Республики Адыгея и Северная Осетия показали снижение уровня смертности.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: смертность
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