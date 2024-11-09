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В Башкирии прогнозируется ледяной дождь

В Башкирии прогнозируется ледяной дождь

21:56, 09 ноя 2024

Метеорологи фиксируют устойчивое похолодание и интенсивные снегопады, которые будут определять погоду в Башкирии на протяжении ближайших дней.

По данным специалистов, 10 ноября жителей республики ожидает комплекс опасных метеорологических явлений. Несмотря на то, что интенсивность осадков снизится, синоптики предупреждают о повышенных рисках на дорогах из-за снежного наката, гололёда, ледяного дождя и налипания мокрого снега на линии электропередач. Температура воздуха будет колебаться от -3°C до +2°C, при этом умеренный ветер местами может усиливаться порывами.

Прогноз на начало рабочей недели указывает на дальнейшее понижение температуры. 11 ноября ожидаются небольшие снегопады, а ночью температура воздуха опустится до -4°C…-9°C, в отдельных районах при прояснении до -14°C. Метеорологи отмечают, что схожие погодные условия сохранятся и 12 ноября.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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