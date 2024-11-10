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В Башкирии погода готовит новый сюрприз

В Башкирии погода готовит новый сюрприз

23:22, 10 ноя 2024

По данным специалистов Башгидромета, первый рабочий день недели, 11 ноября, для жителей республики начнется с умеренного похолодания.

Ночью прогнозируется достаточно низкая температура. Столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов, а в отдельных районах при прояснениях возможно существенное понижение температуры до -14 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов Цельсия.

Автомобилистам следует проявить повышенную бдительность из-за вероятного образования гололедицы. Западный ветер сохранит умеренную силу, временами усиливаясь.

Осадки в начале недели не побеспокоят жителей республики своей интенсивностью. Синоптики прогнозируют лишь небольшой снег в отдельных районах.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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