Башкирия готовит жителей к чрезвычайным ситуациям

11:26, 11 ноя 2024

Власти Башкирии представили на общественное обсуждение проект постановления о внедрении комплекса «Готов к санитарной обороне», который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Программа призвана создать эффективную систему обучения граждан базовым навыкам оказания первой помощи. Координатором инициативы выступает Министерство здравоохранения республики.

Особое внимание в проекте уделяется работе на местном уровне. Муниципальные органы власти получат задачу разработать детальные планы реализации программы с учетом специфики каждого района. Это позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть территориальные особенности при организации обучения.

Для контроля эффективности программы формируется специальная комиссия. В её компетенцию войдет мониторинг реализации проекта, оценка результатов обучения и анализ уровня подготовленности жителей республики.

Автор: Семен Подгорный