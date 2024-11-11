В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Загитовым
11:43, 11 ноя 2024
Жители Мишкинского района простились с погибшим в СВО Ильфиром Загитовым. Церемония прощания состоялась в деревне Янагушево, сообщили в администрации муниципалитета.
Представители местной администрации выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего. Они отметили его мужество и преданность долгу, подчеркнув, что Ильфир Загитов до конца остался верен присяге и защищал интересы своей страны.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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