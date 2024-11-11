В Мишкинском районе Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Загитовым

11:43, 11 ноя 2024

Жители Мишкинского района простились с погибшим в СВО Ильфиром Загитовым. Церемония прощания состоялась в деревне Янагушево, сообщили в администрации муниципалитета.

Представители местной администрации выразили глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего. Они отметили его мужество и преданность долгу, подчеркнув, что Ильфир Загитов до конца остался верен присяге и защищал интересы своей страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети