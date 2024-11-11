Для жителей Башкирии подготовят 700 новогодних представлений

14:20, 11 ноя 2024

В преддверии новогодних праздников Башкирия анонсировала программу празднований, которая охватит все районы республики. По информации, представленной и. о. министра культуры Башкирии Аминой Шафиковой на совещании в Центре управления регионом, праздничный сезон продлится с 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.

Центральным событием новогодней программы станет представление «Новогодние приключения куницы», запланированное на 25 декабря в ГКЗ «Башкортостан». Примечательно, что в этом году праздничные мероприятия будут тематически связаны с юбилеем столицы республики — города Уфы.

Театральные и концертные площадки республики подготовили программу из 700 новогодних представлений, рассчитанную на аудиторию в 200 тысяч зрителей. Особое внимание уделено социальной составляющей праздника: для семей участников специальной военной операции зарезервировано 20 тысяч билетов.

В рамках новогодней кампании во всех муниципалитетах республики будут организованы:

— Праздничные ярмарки

— Развлекательные программы

— Ледовые городки

— Открытые катки

Министерство культуры Башкирии завершает работу над детальным календарем праздничных мероприятий. Полная программа будет доступна для ознакомления в двадцатых числах декабря.

Автор: Семен Подгорный