В Башкирии удивили прогнозом погоды

22:57, 11 ноя 2024

В Башкортостане установился типичный для середины ноября температурный режим, однако сильных морозов в ближайшие недели не ожидается. Об этом свидетельствуют данные метеорологических служб региона.

По информации специалистов-синоптиков, первые признаки зимы уже проявились в отдельных районах республики в начале месяца, преимущественно в ночные часы при ясном небе. Однако устойчивый переход к отрицательным температурам пока не наблюдается.

Согласно метеопрогнозу на ближайшие дни, 12 ноября ночью термометры покажут от -4°C до -9°C, а в отдельных районах при прояснении столбик может опуститься до -14°C. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от 0°C до -5°C. На 13 и 14 ноября метеорологи прогнозируют схожий температурный режим: ночью от -2°C до -7°C, днем от 0°C до -5°C. Все три дня будут сопровождаться небольшими снегопадами.

Долгосрочный прогноз, представленный сервисом «Яндекс Погода», указывает на отсутствие существенного похолодания до конца месяца. Незначительное понижение температуры ожидается лишь 27 и 29 ноября, когда дневные показатели могут достичь -8°C и -9°C соответственно. В остальные дни температура не опустится ниже -3°C.

Портал «Гисметео» также прогнозирует умеренные температуры для столицы региона — на протяжении всего ноября дневные показатели в Уфе будут держаться в пределах от 0°C до -3°C. Однако специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы, основанные на усредненных данных, могут отклоняться от фактических показателей.

Автор: Семен Подгорный