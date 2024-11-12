Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым
10:46, 12 ноя 2024
В Белорецком районе Башкирии подтвердили информацию о гибели военнослужащего-добровольца Азата Умурзакова во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом официально сообщил глава района Андрей Иванюта.
42-летний уроженец деревни Бердагулово посвятил свою жизнь работе на родной земле. Выросший в многодетной семье в селе Инзер, Азат с юных лет проявлял интерес к сельскохозяйственной технике. После окончания местной школы он получил квалификацию тракториста-машиниста в профессиональном училище села Архангельское.
В октябре 2023 года Умурзаков принял решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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