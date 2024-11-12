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Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым

Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым

10:46, 12 ноя 2024

В Белорецком районе Башкирии подтвердили информацию о гибели военнослужащего-добровольца Азата Умурзакова во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом официально сообщил глава района Андрей Иванюта.

42-летний уроженец деревни Бердагулово посвятил свою жизнь работе на родной земле. Выросший в многодетной семье в селе Инзер, Азат с юных лет проявлял интерес к сельскохозяйственной технике. После окончания местной школы он получил квалификацию тракториста-машиниста в профессиональном училище села Архангельское.

В октябре 2023 года Умурзаков принял решение добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции.

В Башкирии простились с многократно награжденным военным, погибшим на СВО

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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