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Военкомат Башкирии опроверг слухи об отправке призывников в зону СВО

Военкомат Башкирии опроверг слухи об отправке призывников в зону СВО

16:21, 12 ноя 2024

В Башкирии официально опровергли информацию о якобы имевшей место отправке призывников в зону специальной военной операции и Курскую область. Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что более 300 новобранцев с уфимского сборного пункта на улице Революционной готовят к отправке в Курскую область, где их якобы содержат в ненадлежащих условиях.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Башкирии Спартак Джикаев назвал эту информацию ложной. Он уточнил, что осенний призыв в республике завершен, более 800 призывников уже направлены к местам службы в различные регионы России, включая Московскую, Самарскую, Саратовскую и Ленинградскую области, а также юг Ростовской области. Джикаев подчеркнул, что срочников не отправляют в зону боевых действий и Курскую область.

Журналисты информационного агентства «Башинформ» посетили сборный пункт на улице Революционной и побеседовали с призывниками. Новобранцы опровергли информацию о плохих условиях содержания и рассказали о местах своей будущей службы. Один из них сообщил, что отправится в Дзержинск, другой — в нацгвардию в Подмосковье. Оба отметили хорошие условия проживания и питания на сборном пункте.


Автор: Семен Подгорный
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