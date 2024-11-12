В Башкирии ожидается теплая погода

22:44, 12 ноя 2024

Специалисты башкирского управления Росгидрометцентра представили подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей республики ожидает устойчивая зимняя погода с небольшими осадками.

По данным метеорологов, в середине недели, 13 ноября, ночная температура воздуха опустится до отметок от -2 до -7 градусов. Дневные показатели будут колебаться в диапазоне от +1 до -4 градусов Цельсия.

Существенных изменений в температурном режиме не произойдет и в последующие дни. Четверг и пятница, 14 и 15 ноября, порадуют жителей республики схожими температурными показателями: ночью от -1 до -6 градусов, днем от +1 до -4 градусов.

На протяжении всего периода синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Ожидается умеренный ветер западного и юго-западного направлений.

Автор: Семен Подгорный