Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии ожидается теплая погода

В Башкирии ожидается теплая погода

22:44, 12 ноя 2024

Специалисты башкирского управления Росгидрометцентра представили подробный прогноз погоды на ближайшие дни. Жителей республики ожидает устойчивая зимняя погода с небольшими осадками.

По данным метеорологов, в середине недели, 13 ноября, ночная температура воздуха опустится до отметок от -2 до -7 градусов. Дневные показатели будут колебаться в диапазоне от +1 до -4 градусов Цельсия.

Существенных изменений в температурном режиме не произойдет и в последующие дни. Четверг и пятница, 14 и 15 ноября, порадуют жителей республики схожими температурными показателями: ночью от -1 до -6 градусов, днем от +1 до -4 градусов.

На протяжении всего периода синоптики прогнозируют небольшие снегопады. Ожидается умеренный ветер западного и юго-западного направлений.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В выходные Башкирию накроет мокрый снег
Общество в Башкирии
В выходные Башкирию накроет мокрый снег
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание до -7 градусов
В выходные погода удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
В выходные погода удивит жителей Башкирии
Погода приятно удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода приятно удивит жителей Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok