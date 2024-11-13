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Школьница из Уфы вернула к жизни утонувшую сестру

Школьница из Уфы вернула к жизни утонувшую сестру

09:39, 13 ноя 2024

11-летняя школьница из Уфы реанимировала утонувшую годовалую сестру, проводя непрямой массаж сердца 18 минут, за что получила медаль Совета Федерации.

Летним днем 2021 года в селе Бедеева Поляна Благовещенского района Башкирии произошло событие, граничащее с чудом. 11-летняя Анна-Элиза Ванюшкина совершила настоящий подвиг — спасла жизнь своей годовалой сестре Есении, которая утонула в ванне с дождевой водой.

Семья Ванюшкиных, как обычно, проводила лето за городом. Родители находились на работе, когда произошла трагедия — маленькая Есения, только научившаяся ходить, упала в стоявшую во дворе ванну с дождевой водой.

Обнаружив сестру, Анна-Элиза не растерялась. Вытащив малышку, она тут же связалась с мамой и начала проводить реанимационные действия. 18 долгих минут девочка выполняла непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, пока не появились первые признаки жизни.

Бригада скорой помощи прибыла из Благовещенска за рекордные 15-20 минут, преодолев почти 50 километров. По счастливому стечению обстоятельств, в местной больнице оказался уфимский реаниматолог и было свободно необходимое оборудование.

Есения провела в коме около 18 часов. Врачи подтвердили, что девочка пережила клиническую смерть, и именно действия старшей сестры стали решающими в ее спасении. Сейчас, спустя три года, малышка продолжает реабилитацию.

Как выяснилось, Анна-Элиза почерпнула знания о первой помощи из учебника анатомии и образовательных видео. Увлечение естественными науками и доверительные беседы с родителями о безопасности помогли девочке не растеряться в критический момент.

Подвиг юной спасательницы не остался незамеченным. Осенью прошлого года она получила награду МЧС России «За Содружество во имя спасения», а в октябре 2024 года была удостоена медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Сейчас Анна-Элиза посещает курсы первой помощи и мечтает стать пластическим хирургом. История спасения младшей сестры стала для семьи Ванюшкиных серьезным жизненным уроком, который они вспоминают с благодарностью за счастливый исход.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район
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