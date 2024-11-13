В Уфе девушке после пересадки печени не выдают жизненно важный препарат
10:03, 13 ноя 2024
Мать девушки, перенесшей пересадку печени, обратилась к властям с просьбой помочь получить жизненно необходимый препарат.
Лена Инсафутдинова обратилась к главе региона с просьбой о помощи. Ее дочь нуждается в препарате «Майфортик», который ей необходимо принимать пожизненно. Выдача лекарства в аптеке, где его должны предоставлять бесплатно, отложена на неопределенный срок.
«Препарат жизненно необходим моей дочери. Когда же наконец возобновят закупку лекарства? Прошу, помогите нам получить „Майфортик“!» — взывает к властям обеспокоенная мать.
В Министерстве здравоохранения республики заверили, что проблема взята под контроль. Ответ обещают дать в ближайшее время.
Автор: Семен Подгорный
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