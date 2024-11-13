Родители студентов БГМУ просят помощи у Главы Башкирии в борьбе с клопами

11:36, 13 ноя 2024

В Башкирии родители студентов серьезно обеспокоены антисанитарными условиями в Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ).

Поводом для волнения стало нашествие клопов, которые, по словам учащихся, мешают учебному процессу и кусают прямо во время занятий. Несмотря на проведенную обработку, проблема не решена, и насекомые продолжают досаждать студентам.

По мнению родителей студентов, клопы мигрируют из общежитий университета в аудитории на одежде и в сумках студентов, а затем могут быть занесены и в жилые дома.

Горожане обратились к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову с просьбой о помощи в решении этой проблемы. Они подчеркивают недопустимость подобной ситуации в медицинском вузе, студенты которого проходят практику в больницах и роддомах, что создает риск распространения инфекций.

Ранее в СМИ появлялась информация о жалобах студентов на укусы клопов. Представители БГМУ комментировали ситуацию, а Роспотребнадзор вынес университету предостережение.





Автор: Семен Подгорный