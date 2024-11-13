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В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым

В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым

12:08, 13 ноя 2024

Мобилизованный боец из Учалов Рамиль Галяутдинов героически при выполнении боевого задания в зоне СВО.

Башкортостан понес очередную утрату: при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из города Учалы Рамиль Галяутдинов. Информация об этом поступила от представителей местного муниципалитета.

Защитник Отечества получил смертельное ранение в сентябре 2023 года. На момент гибели ему было 35 лет.

Уроженец Учалов получил образование в местном профессиональном училище №30. В ряды Вооруженных сил России он вступил в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.

В родном городе состоялась траурная церемония прощания с военнослужащим. Земляки отдали последние почести своему герою.

Белорецкий район Башкирии простился с бойцом СВО Азатом Умурзаковым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалы спецоперация Погибшие на Украине
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