В Учалах простились с погибшим на СВО Рамилем Галяутдиновым
12:08, 13 ноя 2024
Мобилизованный боец из Учалов Рамиль Галяутдинов героически при выполнении боевого задания в зоне СВО.
Башкортостан понес очередную утрату: при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из города Учалы Рамиль Галяутдинов. Информация об этом поступила от представителей местного муниципалитета.
Защитник Отечества получил смертельное ранение в сентябре 2023 года. На момент гибели ему было 35 лет.
Уроженец Учалов получил образование в местном профессиональном училище №30. В ряды Вооруженных сил России он вступил в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации.
В родном городе состоялась траурная церемония прощания с военнослужащим. Земляки отдали последние почести своему герою.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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