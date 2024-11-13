Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода в Башкирии удивит

Погода в Башкирии удивит

22:17, 13 ноя 2024

Жители Башкирии продолжают наблюдать типично позднеосеннюю погоду. Сотрудники Башгидромета поделились прогнозом на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в четверг, 14 ноября, территорию региона накроют снегопады. В ночные часы столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Дневная температура будет колебаться от +1 до -4 градусов, что характерно для межсезонья.

Метеорологи отмечают, что ветер сохранит западное и юго-западное направление при умеренной силе.

Существенных изменений в характере погоды не предвидится и 15 ноября - природные условия останутся прежними.


Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии погода очень сильно удивит
Общество в Башкирии
В Башкирии погода очень сильно удивит
Синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
Синоптики удивили прогнозом погоды в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила приятный сюрприз на 3 дня
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии приготовила приятный сюрприз на 3 дня
Солнечная погода установится в Башкирии
Общество в Башкирии
Солнечная погода установится в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok