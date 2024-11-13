Погода в Башкирии удивит

22:17, 13 ноя 2024

Жители Башкирии продолжают наблюдать типично позднеосеннюю погоду. Сотрудники Башгидромета поделились прогнозом на ближайшие дни.

По данным синоптиков, в четверг, 14 ноября, территорию региона накроют снегопады. В ночные часы столбики термометров покажут от -1 до -6 градусов. Дневная температура будет колебаться от +1 до -4 градусов, что характерно для межсезонья.

Метеорологи отмечают, что ветер сохранит западное и юго-западное направление при умеренной силе.

Существенных изменений в характере погоды не предвидится и 15 ноября - природные условия останутся прежними.





Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen