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В Башкирии ожидается резкое потепление: прогноз на 15 ноября

В Башкирии ожидается резкое потепление: прогноз на 15 ноября

22:20, 14 ноя 2024

Синоптики прогнозируют в Башкирии смешанные осадки и потепление до нуля градусов 15 ноября.

По данным башкирского управления Гидрометцентра России, в пятницу, 15 ноября, жителей республики ожидает преимущественно пасмурная погода. Характер осадков будет меняться в течение суток: временные снегопады уступят место мокрому снегу с дождём.

Специалисты метеослужбы обращают особое внимание на неблагоприятные погодные явления. В ряде районов прогнозируется образование гололёда и гололедицы, что потребует повышенной осторожности от пешеходов и водителей.

Ночью столбики термометров покажут от одного до шести градусов мороза. К середине дня воздух существенно прогреется — температура будет колебаться от +1 до -4 градусов Цельсия. Ветер юго-западного направления сохранит умеренную силу.

В Уфе метеорологи прогнозируют облачную погоду с осадками в виде дождя со снегом. Местами возможно образование гололёда. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов в ночные часы, а днём поднимется до нулевой отметки.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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