19-летний разведчик из Башкирии погиб в зоне СВО

09:27, 15 ноя 2024

Девятнадцатилетний контрактник из Нефтекамска Денис Султанов погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО.

В Башкирии сообщили о гибели военнослужащего-добровольца Дениса Султанова. Администрация Нефтекамска подтвердила, что девятнадцатилетний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе боевых действий 27 октября.

Представители мэрии отметили высокие моральные качества и профессионализм молодого бойца. За время службы уроженец Нефтекамска достиг звания ефрейтора, исполняя обязанности разведчика-снайпера. Решение о подписании контракта с Министерством обороны юноша принял самостоятельно, руководствуясь патриотическими убеждениями.

По воспоминаниям близких, Денис отличался исключительной отзывчивостью и добротой. В кругу друзей его знали как душевного и ответственного человека. Педагоги учебного заведения характеризовали своего воспитанника как способного и трудолюбивого ученика.

В свободное время Денис посещал волейбольную секцию, где проявлял незаурядные способности и целеустремленность.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети