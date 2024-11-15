Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Минлесхоз Башкирии отчитался об успешной борьбе с непарным шелкопрядом

Минлесхоз Башкирии отчитался об успешной борьбе с непарным шелкопрядом

11:01, 15 ноя 2024

Специалисты обработали леса в 16 районах Башкирии от непарного шелкопряда, эффективность мер превысила 90%.

В текущем году специалисты провели масштабные работы по защите лесных массивов Башкирии. Обработка от непарного шелкопряда охватила территорию свыше 187 тысяч гектаров в шестнадцати районах республики. По данным пресс-службы регионального министерства лесного хозяйства, результативность проведенных мероприятий превзошла плановые показатели, достигнув отметки более 90%.

Для борьбы с вредителями применялся специальный биологический препарат избирательного воздействия.Средство полностью безопасно для окружающей среды: оно не накапливается в растительных культурах и плодах, безвредно для людей, домашних и диких животных, птиц, рыб, пчел и прочих полезных насекомых.

Благодаря своевременно проведенной обработке удалось достичь значительных результатов. Специалисты министерства сообщают, что на 2025 год не обнаружено очагов непарного шелкопряда, требующих дополнительных мер борьбы.

Представители ведомства подчеркивают: непарный шелкопряд - естественный обитатель лесной экосистемы, чья численность подвержена ежегодным колебаниям. Согласно научным данным, всплески активности этого насекомого наблюдаются каждые 10-12 лет. Ученые отмечают, что распространению вредителя способствуют засушливое лето и теплые снежные зимы. При этом важно понимать, что шелкопряд не приводит к гибели деревьев - после первичного повреждения листвы большинство растений восстанавливается.

Автор: Семен Подгорный
Фото: минлесхоз Башкирии
Читайте также

Площадь распространения шелкопряда в Башкирии за год увеличилась в 2,8 раза
Происшествия в Башкирии
Площадь распространения шелкопряда в Башкирии за год увеличилась в 2,8 раза
В сторону Уфы движется вредитель лесов - непарный шелкопряд
Общество в Башкирии
В сторону Уфы движется вредитель лесов - непарный шелкопряд
В Башкирии стартует масштабная операция по защите лесных ресурсов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии стартует масштабная операция по защите лесных ресурсов
В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» дали прогноз по сбору мёда в этом году
Общество в Башкирии
В Башкирии в заповеднике «Шульган-Таш» дали прогноз по сбору мёда в этом году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok