Минлесхоз Башкирии отчитался об успешной борьбе с непарным шелкопрядом

11:01, 15 ноя 2024

Специалисты обработали леса в 16 районах Башкирии от непарного шелкопряда, эффективность мер превысила 90%.

В текущем году специалисты провели масштабные работы по защите лесных массивов Башкирии. Обработка от непарного шелкопряда охватила территорию свыше 187 тысяч гектаров в шестнадцати районах республики. По данным пресс-службы регионального министерства лесного хозяйства, результативность проведенных мероприятий превзошла плановые показатели, достигнув отметки более 90%.

Для борьбы с вредителями применялся специальный биологический препарат избирательного воздействия.Средство полностью безопасно для окружающей среды: оно не накапливается в растительных культурах и плодах, безвредно для людей, домашних и диких животных, птиц, рыб, пчел и прочих полезных насекомых.

Благодаря своевременно проведенной обработке удалось достичь значительных результатов. Специалисты министерства сообщают, что на 2025 год не обнаружено очагов непарного шелкопряда, требующих дополнительных мер борьбы.

Представители ведомства подчеркивают: непарный шелкопряд - естественный обитатель лесной экосистемы, чья численность подвержена ежегодным колебаниям. Согласно научным данным, всплески активности этого насекомого наблюдаются каждые 10-12 лет. Ученые отмечают, что распространению вредителя способствуют засушливое лето и теплые снежные зимы. При этом важно понимать, что шелкопряд не приводит к гибели деревьев - после первичного повреждения листвы большинство растений восстанавливается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: минлесхоз Башкирии