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В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погодных условий

23:32, 15 ноя 2024

Башгидрометцентр предупредил о снегопаде, дожде и гололеде в Башкирии 16 ноября, порывы ветра достигнут 18 м/с.

Жителям Башкирии стоит подготовиться к капризам природы в субботу, 16 ноября. По данным специалистов Башгидрометцентра, регион окажется во власти неблагоприятных погодных явлений.

Метеорологи прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега, который местами будет переходить в дождь. На дорогах республики ожидается образование гололедицы, что может существенно осложнить передвижение транспорта.

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут усилиться до 18 метров в секунду. Температура воздуха по региону установится в диапазоне от +1 до -4 градусов Цельсия.

Автомобилистам следует проявить повышенную бдительность: из-за дымки и метелей видимость на дорогах может ухудшиться до 1-2 тысяч метров.

В столице республики погодные условия будут несколько мягче. Синоптики прогнозируют в Уфе температуру от 0 до +2 градусов Цельсия, сохраняя при этом все остальные погодные предупреждения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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