В Башкирии простились с погибшим в СВО гранатометчиком
21:21, 16 ноя 2024
В Кумертау состоялась церемония прощания с 19-летним военнослужащим Владиславом Брезицким, погибшим при исполнении воинского долга.
В башкирском городе Кумертау прошла траурная церемония прощания с военнослужащим Владиславом Брезицким. Информацию об этом разместил в социальных сетях градоначальник Олег Астахов.
Глава города поделился, что молодой человек был призван на срочную службу в 2024 году. После начала службы Владислав принял решение заключить контракт и отправиться на СВО. 31 октября военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.
В своем обращении Олег Астахов отметил героизм погибшего защитника.
Ранее в Башкирии сообщили о гибели военнослужащего-добровольца Дениса Султанова. Администрация Нефтекамска подтвердила, что девятнадцатилетний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе боевых действий 27 октября.