В Башкирии простились с погибшим в СВО гранатометчиком

21:21, 16 ноя 2024

В Кумертау состоялась церемония прощания с 19-летним военнослужащим Владиславом Брезицким, погибшим при исполнении воинского долга.

В башкирском городе Кумертау прошла траурная церемония прощания с военнослужащим Владиславом Брезицким. Информацию об этом разместил в социальных сетях градоначальник Олег Астахов.

Глава города поделился, что молодой человек был призван на срочную службу в 2024 году. После начала службы Владислав принял решение заключить контракт и отправиться на СВО. 31 октября военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи.

В своем обращении Олег Астахов отметил героизм погибшего защитника.

"Больно осознавать, что мы теряем лучших сыновей Отечества. Однако важно понимать, что только сильные и смелые мужчины смогут победить врага", – написал руководитель муниципалитета.

Ранее в Башкирии сообщили о гибели военнослужащего-добровольца Дениса Султанова. Администрация Нефтекамска подтвердила, что девятнадцатилетний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе боевых действий 27 октября.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети