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В Башкирии прогнозируют травмоопасную погоду

В Башкирии прогнозируют травмоопасную погоду

22:13, 16 ноя 2024

Синоптики Башкирии предупредили о сложных погодных условиях: снегопадах, гололеде и порывистом ветре до 18 м/с.

В воскресенье, 17 ноября, территорию Башкирии накроют неблагоприятные погодные явления. Сотрудники регионального отделения Росгидрометцентра сообщают о снегопадах, которые будут сменяться дождями различной интенсивности.

Особую тревогу специалистов вызывает вероятность образования гололеда. Дополнительную опасность представляет налипание снега на ветвях деревьев и электрических проводах. На дорогах республики прогнозируется туман, который может существенно ограничить видимость.

Погодные условия будут сопровождаться юго-западным ветром силой 7-12 метров в секунду с возможными порывами до 18 м/с. Температурный режим в регионе ночью составит от 0 до -5 градусов Цельсия, а днем воздух прогреется до отметок от -3 до +2 градусов.

В Уфе ожидается аналогичная погодная ситуация, однако температурные показатели будут несколько отличаться: ночью от 0 до -2 градусов, днем воздух прогреется до 0...+2 градусов Цельсия.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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