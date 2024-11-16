Появилась важная информация для будущих пенсионеров

23:03, 16 ноя 2024

Социальный фонд России рассказал о способе обеспечить достойную пенсию через контроль формирования пенсионных накоплений

Социальный фонд России представил ключевые рекомендации для граждан, планирующих выход на заслуженный отдых. Следование этим советам поможет россиянам получать достойное пенсионное обеспечение в будущем.

Специалисты ведомства подчеркивают первостепенную важность официального трудоустройства и получения белой заработной платы. Именно эти факторы становятся определяющими при расчете пенсионного коэффициента. От его величины, в свою очередь, зависит размер будущих выплат.

Отслеживать формирование пенсии можно через индивидуальный лицевой счет. В нем отражаются все значимые показатели: периоды трудовой деятельности, внесенные работодателем страховые взносы, накопленный стаж и текущий размер пенсионного коэффициента.

Получить выписку для проверки корректности сведений граждане могут через портал Госуслуг. При обнаружении неточностей или неполной информации существует возможность подать заявление о корректировке данных индивидуального лицевого счета.

Ранее сообщалось о том, что социальные пенсии в России вырастут почти на 15% в 2025 году. Полный обзор изменений.

Автор: Семен Подгорный