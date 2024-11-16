Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Появилась важная информация для будущих пенсионеров

Появилась важная информация для будущих пенсионеров

23:03, 16 ноя 2024

Социальный фонд России рассказал о способе обеспечить достойную пенсию через контроль формирования пенсионных накоплений

Социальный фонд России представил ключевые рекомендации для граждан, планирующих выход на заслуженный отдых. Следование этим советам поможет россиянам получать достойное пенсионное обеспечение в будущем.

Специалисты ведомства подчеркивают первостепенную важность официального трудоустройства и получения белой заработной платы. Именно эти факторы становятся определяющими при расчете пенсионного коэффициента. От его величины, в свою очередь, зависит размер будущих выплат.

Отслеживать формирование пенсии можно через индивидуальный лицевой счет. В нем отражаются все значимые показатели: периоды трудовой деятельности, внесенные работодателем страховые взносы, накопленный стаж и текущий размер пенсионного коэффициента.

Получить выписку для проверки корректности сведений граждане могут через портал Госуслуг. При обнаружении неточностей или неполной информации существует возможность подать заявление о корректировке данных индивидуального лицевого счета.

Ранее сообщалось о том, что социальные пенсии в России вырастут почти на 15% в 2025 году. Полный обзор изменений.

Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Глобальный перерасчет: с 1 августа работающих пенсионеров ждет новая пенсия — как изменятся выплаты
Россия/мир
Глобальный перерасчет: с 1 августа работающих пенсионеров ждет новая пенсия — как изменятся выплаты
И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть
Россия/мир
И работающим, и неработающим: пенсии повысят почти на треть
Россиянам рассказали, как узнать размер будущей пенсии
Общество в Башкирии
Россиянам рассказали, как узнать размер будущей пенсии
Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования
Общество в Башкирии
Кто сможет уйти на пенсию в Башкирии в 2024 году: условия и требования


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok