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В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом «Катай»

В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом «Катай»

23:39, 16 ноя 2024

31-летний контрактник из Башкирии Ринат Кутуев погиб в ходе специальной военной операции

В деревне Курамино Учалинского района Башкортостана состоялась церемония прощания с военнослужащим Ринатом Кутуевым, участвовавшим в специальной военной операции. Информация об этом поступила от представителей муниципалитета.

Солдат с позывным «Катай» родился в Миассе Челябинской области. Однако большую часть жизни провел в Учалинском районе Башкирии, куда переехал в раннем возрасте.

В апреле 2023 года молодой мужчина подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На момент гибели бойцу был 31 год.

Ранее в Кумертау состоялась церемония прощания с 19-летним военнослужащим Владиславом Брезицким.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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