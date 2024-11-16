В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом «Катай»

23:39, 16 ноя 2024

31-летний контрактник из Башкирии Ринат Кутуев погиб в ходе специальной военной операции

В деревне Курамино Учалинского района Башкортостана состоялась церемония прощания с военнослужащим Ринатом Кутуевым, участвовавшим в специальной военной операции. Информация об этом поступила от представителей муниципалитета.

Солдат с позывным «Катай» родился в Миассе Челябинской области. Однако большую часть жизни провел в Учалинском районе Башкирии, куда переехал в раннем возрасте.

В апреле 2023 года молодой мужчина подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. На момент гибели бойцу был 31 год.

Ранее в Кумертау состоялась церемония прощания с 19-летним военнослужащим Владиславом Брезицким.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети