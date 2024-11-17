Погода в Башкирии приготовила сюрприз

22:19, 17 ноя 2024

Синоптики Башгидромета прогнозируют похолодание в регионе с ночными заморозками до -11 градусов и гололедицей на дорогах.

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило прогноз погоды на понедельник, 18 ноября. Жителей республики ожидает существенное понижение температуры.

В северных районах региона синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, а в отдельных местах образуется гололед.

Ночные температуры в основном составят от 0 до -5 градусов. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до -6...-11 градусов. Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +2 до -3 градусов.

Ветер ожидается юго-западный и южный, умеренной силы с порывами. По прогнозам метеорологов, во вторник, 19 ноября, характер погоды существенно не изменится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Imagen