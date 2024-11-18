Появились очень приятные новости о пенсиях

09:17, 18 ноя 2024

Соцфонд объявил о досрочной выплате январских пенсий с учетом индексации некоторым категориям пенсионеров в декабре 2024 года.

Отдельные категории российских пенсионеров смогут получить январскую пенсию досрочно - уже в декабре текущего года. Согласно информации, размещенной на портале "Объясняем.рф", в выплату будет включена установленная индексация.

Руководитель Социального фонда Сергей Чирков разъяснил порядок получения проиндексированных выплат. Досрочное начисление коснется граждан, чей график выплат установлен до 12 января.

На пленарном заседании Государственной Думы прозвучало важное заявление: с января следующего года повышенные пенсионные выплаты начнут поступать всем категориям пенсионеров. Это касается как работающих, так и неработающих граждан пенсионного возраста.

С начала 2025 года вступают в действие обновленные правила повышения пенсионных выплат. Страховые пенсии увеличатся на 7,3%. Особенно значимым это повышение станет для работающих пенсионеров - впервые с 2015 года их выплаты будут проиндексированы.

Весной 2025 года произойдет еще одно повышение: с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению увеличатся на 14,7%.

К концу следующего года, после проведения всех запланированных индексаций, средняя пенсия по старости достигнет отметки в 24 059 рублей.

Ранее Социальный фонд России рассказал о способе обеспечить достойную пенсию через контроль формирования пенсионных накоплений.

Автор: Семен Подгорный