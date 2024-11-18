В Белорецке простились с погибшим в СВО Андреем Кузнецовым

09:26, 18 ноя 2024

Белорецк простился с 41-летним участником СВО Андреем Кузнецовым, погибшим при исполнении воинского долга в зоне СВО.

В субботу, 16 ноября, жители Белорецка проводили в последний путь своего земляка, участника специальной военной операции Андрея Кузнецова. Церемония прощания состоялась на Аллее Героев, о чем сообщил руководитель района Андрей Иванюта.

Уроженец города, Андрей Викторович провел юные годы в поселке Татлы, где получил среднее образование. Военную службу ефрейтор проходил в рядах космических войск на космодроме Байконур.

В сентябре текущего года Андрей Кузнецов встал на защиту Родины. 28 октября боец получил смертельное ранение.

Глава района Андрей Иванюта поделился воспоминаниями о земляке:

«Андрей Викторович был дружелюбным, готовым прийти на помощь, многое делал для семьи, для детей. С удовольствием занимался хозяйством, помогал родным. Любил плавать, увлекался техникой».

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети