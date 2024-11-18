В Башкирии рассказали о сюрпризах погоды

22:08, 18 ноя 2024

Зимняя погода испытает жителей Башкирии на прочность во вторник, 19 ноября. По данным регионального Гидрометцентра, территорию республики ожидает комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

В ночные и утренние часы температура воздуха распределится неравномерно. Если в большинстве районов показатели составят от +1 до -4 градусов, то в юго-восточной части региона столбики термометров опустятся до отметки -9°C.

Дневной период принесет незначительное потепление. Воздух прогреется до отметок от -2 до +3 градусов. При этом синоптики предупреждают о порывистом ветре со скоростью 9-14 метров в секунду.

Ожидается снегопад с последующим переходом в мокрый снег. Также прогнозируются гололедица и туман.

В столице республики метеорологи обещают более стабильную погодную картину. Существенных осадков не предвидится, но сохранится переменная облачность. Ночная температура установится на нулевой отметке, а днем воздух прогреется до +1...+3°C. Ветер сохранит силу до 9-14 м/с.

Автор: Семен Подгорный