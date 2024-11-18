В Учалах простились с 22-летним Эмилем Киреевым, погибшим в зоне СВО

22:27, 18 ноя 2024

Жители башкирского города Учалы собрались 16 ноября на траурную церемонию. Земляки пришли проводить в последний путь 22-летнего военнослужащего Эмиля Киреева, погибшего при исполнении воинского долга.

Молодой человек родился 18 марта 2022 года в Учалах. Образование получил в Башкирском лицее №1 им. Зиганшина.

В июне 2020 года Эмиля призвали на срочную службу. Позже военнослужащий принял решение продолжить армейскую карьеру, подписав контракт.

13 ноября при выполнении боевой задачи Киреев получил тяжелые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Проводить героя в последний путь пришли друзья, педагоги, одноклассники и ветераны боевых действий, о чем сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее Белорецк простился с 41-летним участником СВО Андреем Кузнецовым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети